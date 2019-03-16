شاهد.. ردة فعل لاعبي سلافيا براغ لحظة إعلان القرعة عن مواجهة تشيلسي

أسفرت قرعة الدوري الأوروبي لكرة القدم عن مواجهة فريق سلافيا براغ التشيكي بنظيره تشيلسي الإنجليزي في دور ربع النهائي للمسابقة.

ونشر اللاعب التشيكي جارسلاف تفرديك على حسابه في "تويتر" فيديو يظهر فيه زملاءه في الفريق لحظة كشف القرعة عن هوية منافسهم في الدور الثمانية للمسابقة.

ويبدو أن لاعبي الفريق التشيكي كانوا سعداء لمعرفة أنهم سيواجهون وجها لوجه فريقهم المفضل والسفر لملاقاة نجوم الفريق الإنجليزي على أرضهم.

Kdyz si kluci plni sny :-) pic.twitter.com/1rP1h6MCBp — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) ١٥ مارس ٢٠١٩

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وجاء تأهل سلافيا براغ إلى الدور ربع النهائي في يوروبا ليغ، بعد مباراة دراماتيكية أقصى خلالها إشبيلية الإسباني الذي توج بلقب المسابقة خمس مرات، آخرها في موسم 2015-2016، بعد الفوز عليه 4-3 في إياب ثمن النهائي، والتعادل ذهابا بهدفين.

المصدر: تويتر