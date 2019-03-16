 
مباشر
عاجل
مراسلتنا: الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين بباريس

شاهد.. ردة فعل لاعبي سلافيا براغ لحظة إعلان القرعة عن مواجهة تشيلسي

الرياضة

شاهد.. ردة فعل لاعبي سلافيا براغ لحظة إعلان القرعة عن مواجهة تشيلسي
twitter \ slaviaofficial
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ll95

أسفرت قرعة الدوري الأوروبي لكرة القدم عن مواجهة فريق سلافيا براغ التشيكي بنظيره تشيلسي الإنجليزي في دور ربع النهائي للمسابقة.

ونشر اللاعب التشيكي جارسلاف تفرديك على حسابه في "تويتر" فيديو يظهر فيه زملاءه في الفريق لحظة كشف القرعة عن هوية منافسهم في الدور الثمانية للمسابقة.

ويبدو أن لاعبي الفريق التشيكي كانوا سعداء لمعرفة أنهم سيواجهون وجها لوجه فريقهم المفضل والسفر لملاقاة نجوم الفريق الإنجليزي على أرضهم.

إقرأ المزيد
قرعة الدوري الأوروبي ..مواجهات نارية بين أرسنال ونابولي وديربي إسباني

وجاء تأهل سلافيا براغ إلى الدور ربع النهائي في يوروبا ليغ، بعد مباراة دراماتيكية أقصى خلالها إشبيلية الإسباني الذي توج بلقب المسابقة خمس مرات، آخرها في موسم 2015-2016، بعد الفوز عليه 4-3 في إياب ثمن النهائي، والتعادل ذهابا بهدفين.

المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أرقام مخيفة.. تزايد حالات الطعن الغامضة في بريطانيا