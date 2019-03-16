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الروسي خاتشانوف يتعثر أمام نادال في إنديان ويلز

الرياضة

الروسي خاتشانوف يتعثر أمام نادال في إنديان ويلز
Reuters Jayne Kamin-Oncea
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تأهل الإسباني رافائيل نادال المصنف ثانيا عالميا إلى نصف نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس بعد تغلبه بصعوبة على الروسي كارين خاتشانوف بمجموعتين دون مقابل.

واحتاج الماتادور الإسباني لخوض مباراة ماراثونية في الدور ربع النهائي استغرقت ساعتين و18 دقيقة،  قبل أن يحسم المواجهة لمصلحته.

وانتزع نادال المجموعة الأولى بنتيجة 7-6، قبل أن يكرر فوزه في المجموعة الثانية بنفس النتيجة.

وسيضرب نادال موعدا في نصف النهائي مع السويسري المخضرم روجيه فيدرر المصنف الرابع، للمرة 39 في مشوارهما اليوم السبت.

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ويتفوق نادال 23-15 على فيدرر في مجموع المواجهات المباشرة لكن اللاعب السويسري فاز في آخر خمس مباريات بينهم.

المصدر:bnpparibasopen.com

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