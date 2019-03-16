الروسي خاتشانوف يتعثر أمام نادال في إنديان ويلز

تأهل الإسباني رافائيل نادال المصنف ثانيا عالميا إلى نصف نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس بعد تغلبه بصعوبة على الروسي كارين خاتشانوف بمجموعتين دون مقابل.

واحتاج الماتادور الإسباني لخوض مباراة ماراثونية في الدور ربع النهائي استغرقت ساعتين و18 دقيقة، قبل أن يحسم المواجهة لمصلحته.

وانتزع نادال المجموعة الأولى بنتيجة 7-6، قبل أن يكرر فوزه في المجموعة الثانية بنفس النتيجة.

Fedal XXXIX@RafaelNadal improves his record to 6-0 lifetime against Karen Khachanov with a grueling and gritty 7-6(2), 7-6(2) win. Welcome to the Fedal semifinal.#BNPPO19pic.twitter.com/mdMa9fKyeZ — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) ١٥ مارس ٢٠١٩

وسيضرب نادال موعدا في نصف النهائي مع السويسري المخضرم روجيه فيدرر المصنف الرابع، للمرة 39 في مشوارهما اليوم السبت.

Must See 📺



Khachanov can't convert a set point as Nadal pulls off the escape act. The high drama continues at 5-5 in the second.#BNPPO19pic.twitter.com/yTy9F7ltP6 — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) ١٥ مارس ٢٠١٩

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ويتفوق نادال 23-15 على فيدرر في مجموع المواجهات المباشرة لكن اللاعب السويسري فاز في آخر خمس مباريات بينهم.

المصدر:bnpparibasopen.com