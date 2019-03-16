زيدان يضيق الخناق على حارس مرمى ريال مدريد ويحضر البديل

وجه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني العائد لريال مدريد، تحذيرا للبلجيكي تيبو كورتوا حارس الفريق الملكي، لتحسين مستوى أدائه خلال المباريات المقبلة وإلا فإن البديل موجود.

وكشف تقاير صحفية، الجمعة، أن زيدان قلق من أداء كورتوا السيء مع الفريق الأبيض خلال هذا الموسم.

كما أبرزت صحيفة "the sun" البريطانية، إلى أن زيدان من أكبر المعجبين بأداء الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس منذ فترة ولايته الأولى بـ"سانتياغو برنابيو".

Real Madrid ‘send warning’ to Courtois after terrible form since Chelsea transfer https://t.co/R0a56reBsj — Sun Sport (@SunSport) ١٥ مارس ٢٠١٩

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وغادر كورتوا البالغ 26 عاما تشيلسي متوجها إلى "لوس بلانكوس" في الصيف الماضي في صفقة بلغت قيمتها 38 مليون جنيه استرليني، لكنه فشل في تكرار مستواه الجيد بقميص تشيلسي في إسبانيا

وأشارت الصحيفة، إلى أن المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي، بعد أن حل بديلا لزيدان، هو من استقدم كورتوا إلى مدريد في الصيف الماضي،

يذكر أن شباك ريال مدريد تلقت 32 هدفا في 27 مباراة فقط بالدوري الإسباني هذا الموسم، شهدت مشاركة كورتوا بـ 24 مواجهة.

المصدر: the sun