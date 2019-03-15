بيان رسمي من قطر بشأن زيادة عدد منتخبات مونديال 2022

أصدرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية والتي تتولى بناء ملاعب مونديال 2022 بيانا رسميا، اليوم الجمعة، حول الأخبار المتسارعة بشأن زيادة عدد منتخبات المونديال إلى 48 منتخبا.

وجاء في بيان اللجنة القطرية: "منذ طرح فكرة زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 إلى 48 فريقا في موسكو صيف عام 2018، تعاملت دولة قطر مع المقترح بشكل إيجابي وأبدت استعدادها لسماع وجهات النظر المتعددة من الأطراف المعنية. وواصلت قطر هذا التوجه خلال نقاشات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في كيجالي في أكتوبر 2018 وحتى الاجتماع الحالي للمجلس في ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد هذا التوجه تأكيدا واستمرارا لالتزام دولة قطر الثابت باستضافة بطولة تمثل أبناء المنطقة وتعود بالمنفعة عليهم جميعا كما على قطر.

ونود أن نؤكد في هذا الإطار أن قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم يواصلان العمل معا لبحث فكرة استضافة نسخة موسعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، مع الأخذ بعين الاعتبار جدوى هذه الفكرة وانعكاساتها على كرة القدم عالميا وعلى البطولة نفسها وعلى قطر لكونها الدولة المستضيفة، وأي قرار سيتخذ بهذا الشأن سيكون بالتشاور بين الاتحاد الدولي لكرة القدم وقطر وبموافقتها كدولة مستضيفة للبطولة، نحن مستمرون في تحضيراتنا لاستضافة النسخة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم في العالم العربي وذلك وفق النظام الحالي الذي يضم 32 منتخبا، ستتنافس جميعا وفي كافة مراحل البطولة على أرض قطر عام 2022، في بطولة كما وعدنا دائما ستكون أحد أكثر البطولات تميزا وإبهارا.

وأوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في وقت سابق، اليوم الجمعة، في ميامي برفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2022 في قطر من 32 إلى 48 بحسبما أعلنه رئيسه جياني إنفانتينو، موضحا أن قرارا نهائيا سيتخذ خلال مؤتمر الفيفا في باريس في يونيو المقبل.

المصدر: RT