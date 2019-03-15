 
مباشر
عاجل
رئيسة وزراء نيوزيلاندا: سيتم تعديل القوانين الخاصة بامتلاك السلاح في البلاد

تأجيل مباراة الكلاسيكو في العراق بسبب الجمهور

الرياضة

تأجيل مباراة الكلاسيكو في العراق بسبب الجمهور
twitter@alzawraasc
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ll6e

قرر الإتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلغاء مباراة الكلاسيكو بين ناديي الزوراء والقوة الجوية بسبب الجمهور.

وقال مصدر لـ RT في بغداد إن "حكم المباراة ألغى المباراة قبل إطلاق صافرته، وطلب من الناديين مغادرة الملعب وتأجيلها لإشعار آخر".

وأضاف أن "سبب إلغاء المباراة يعود إلى دخول ضعف سعة الملعب من الجماهير"، مبينا أن "الملعب يسع 35 ألف متفرج بينما الذين دخلوا الملعب وبقوا خارجه، أكثر من 70 ألف".

 المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

جمعة الدم.. إليك تفاصيل وشهادات مروعة عن هجوم نيوزيلندا