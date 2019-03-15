تأجيل مباراة الكلاسيكو في العراق بسبب الجمهور

قرر الإتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلغاء مباراة الكلاسيكو بين ناديي الزوراء والقوة الجوية بسبب الجمهور.

وقال مصدر لـ RT في بغداد إن "حكم المباراة ألغى المباراة قبل إطلاق صافرته، وطلب من الناديين مغادرة الملعب وتأجيلها لإشعار آخر".

وأضاف أن "سبب إلغاء المباراة يعود إلى دخول ضعف سعة الملعب من الجماهير"، مبينا أن "الملعب يسع 35 ألف متفرج بينما الذين دخلوا الملعب وبقوا خارجه، أكثر من 70 ألف".

المصدر: RT