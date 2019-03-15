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صلاح وليفربول ينعيان ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا

الرياضة

صلاح وليفربول ينعيان ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا
Reuters CARL RECINE
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نعى النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا وراح ضحيته أكثر من 49 قتيلا وعشرات المصابين.

وكتب صلاح على حسابه في "تويتر": "أخبار مروعة قادمة من نيوزيلنداهذا الصباح، أتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا الأبرياء، الذين فقدوا أرواحهم في هذا الفعل الشرير".

كما نشر نادي ليفربول على حسابه الرسمي على "تويتر" تعزية جاء فيها: "نادي ليفربول لكرة القدم يقدم التعازي لكل المتضررين في أحداث نيوزيلندا".

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المصدر: تويتر

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