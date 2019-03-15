صلاح وليفربول ينعيان ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا

نعى النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا وراح ضحيته أكثر من 49 قتيلا وعشرات المصابين.

وكتب صلاح على حسابه في "تويتر": "أخبار مروعة قادمة من نيوزيلنداهذا الصباح، أتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا الأبرياء، الذين فقدوا أرواحهم في هذا الفعل الشرير".

Dreadful news coming out of New Zealand this morning. My condolences go out to the families of those innocent victims who lost their lives in this act of pure evil. — Mohamed Salah (@MoSalah) ١٥ مارس ٢٠١٩

كما نشر نادي ليفربول على حسابه الرسمي على "تويتر" تعزية جاء فيها: "نادي ليفربول لكرة القدم يقدم التعازي لكل المتضررين في أحداث نيوزيلندا".

نادي ليفربول لكرة القدم يُقدم التعازي لكل المتضررين في أحداث نيوزيلندا. — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) ١٥ مارس ٢٠١٩

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المصدر: تويتر