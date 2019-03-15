بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يتقمص دور المدرب لأطفاله

في ظل الأخبار الكروية والتحديات النارية يعيش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي أجواء عائلية بعيدة عن التوتر.

ونشرت خطيبته الحسناء جورجينا رودريغز فيديو على صفحتها الرسمية على "إنستغرام" يظهر فيه الدون يلاعب ابنته الصغيرة آلانا مارتينا التي تبلغ من العمر عاما بقذفه لكرة القدم لتلتقطها الصغيرة، في لقطة يظهر فيها كأب حنون مهتم بقضاء أوقات ممتعة مع أطفاله.

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ويبدو أن رونالدو مصمم على تنشئة أطفاله الأربعة على حب كرة القدم، إذ يلعب ابنه الأكبر كريستيانو جونيور كرة القدم ضمن أكاديمية يوفنتوس، وكثيرا ما تم تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يلاعب أطفاله كرة القدم.

المصدر: إنستغرام