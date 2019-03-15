لويس إنريكي يستبعد إيسكو من قائمة إسبانيا لمواجهتي النرويج ومالطا

استبعد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا إيسكو لاعب ريال مدريد وثنائي أتليتيكو مدريد كوكي وساؤول من التشكيلة التي ستخوض مباراتين في تصفيات بطولة أوروبا 2020 أمام النرويج ومالطا.

وأعاد إنريكي المخضرم خيسوس نافاس (33 عاما) لاعب إشبيلية للتشكيلة التي أعلنها اليوم الجمعة، بعد إحياء مسيرته في الموسمين الأخيرين في مركز الظهير الأيمن منذ عودته إلى إشبيلية قادما من مانشستر سيتي في 2017 لينضم لتشكيلة إسبانيا لأول مرة منذ كأس العالم 2014.

وانضم خايمي ماتا مهاجم خيتافي، الذي ساعد الفريق الذي يتخذ من مدريد مقرا له للتقدم للمنافسة على أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، للتشكيلة لأول مرة والتي ضمت أيضا لاعب وسط نابولي فابيان رويز ومدافع إشبيلية سيرجي جوميز ولاعب وسط ريال بيتيس سيرجيو كاناليس.

ومن الممكن أن يخوض إيكر مونياين مهاجم أتليتيك بيلباو أول مباراة دولية رسمية مع منتخب بلاده وكذلك داني باريخو قائد بلنسية الذي خاض مباراة ودية واحدة فقط مع إسبانيا.

وتفتتح إسبانيا مشوارها في تصفيات بطولة أوروبا 2020 على أرضها أمام النرويج في بلنسية يوم 23 مارس الحالي، ثم ستزور مالطا بعدها بثلاثة أيام.

⚠ OFICIAL | Lista de convocados para los próximos partidos ante Noruega y Malta. ¡Comenzamos nuestro camino hacia la #EURO2020! #UnidosPorUnRETOpic.twitter.com/32xVAzXwtk — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 15 марта 2019 г.

وجاءت تشكيلة إسبانيا على النحو التالي:

مدافعون:

خوسيه لويس غايا، وجوردي ألبا، وخوان برنات، وماريو إيرموسو، وإينيغو مارتينيز، وسيرجيو راموس، وسيرجي غوميز، وسيرجي روبيرتو، وخيسوس نافاس.

لاعبو الوسط:

سيرجيو بوسكيتس، ورودري، وداني سيبايوس، وفابيان رويز، وداني باريخو، وسيرجيو كاناليس.

مهاجمون:

ماركو أسينسيو، ورودريغو مورينو، وألفارو موراتا، وإيكر مونياين، وخايمي ماتا.

المصدر: رويترز