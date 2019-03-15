قرعة الدوري الأوروبي ..مواجهات نارية بين أرسنال ونابولي وديربي إسباني

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي التي سحبت اليوم الجمعة في مدينة "نيون" السويسرية، عن مواجهة بين نابولي الإيطالي وأرسنال الإنجليزي

وجاءت نتائج القرعة على الشكل التالي:

نابولي - أرسنال

فياريال - فالنسيا

بنفيكا - آينترخت فرانكفورت

سلافيا براغ - تشيلسي

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب ربع النهائي يوم 11 من أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يوم 18 من الشهر نفسه.

وسيواجه الفائز من أرسنال ونابولي، الفائز من مواجهة فياريال وفالنسيا في مباراة نصف النهائي، على أن يواجه الفائز من مواجهة بنفيكا وأينترخت، الفائز من لقاء سلافيا براغ وتشيلسي.

يذكر أن الفريق الذي ظهر أولا في القرعة سيلعب مباراة الذهاب من الأدوار الإقصائية على ملعبه على أن تقام مباراة الإياب على ملعب الفريق الثاني.

المصدر: موقع الاتحاد الأوروبي