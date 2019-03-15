سباليتي يعترف بخطأه عقب الخروج من الدوري الأوروبي

قال لوتشيانو سباليتي مدرب إنتر ميلان إن فريقه أخطأ من البداية عقب وداع الدوري الأوروبي لكرة القدم أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني أمس.

وطالب المدرب الإيطالي لاعبيه بتطوير الأداء قبل ديربي ميلانو بعد غد الأحد، أمام ميلان بالدوري الإيطالي.

وتعادل إنتر ميلان سلبيا خارج ملعبه في ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي لكنه فشل في إدراك التعادل بعدما اهتزت شباكه على أرضه في مباراة الإياب بعد 6 دقائق على صافرة البداية، لتضيع آخر فرص الفريق في الفوز بلقب هذا الموسم.

وقال سباليتي عقب الهزيمة: "لقد افتقدنا القليل من كل شيء. فقدنا التوازن وقمنا ببعض الأخطاء الساذجة في البداية وتوترت أعصاب اللاعبين واستفاد المنافس من هذا الوضع".

Inter Milan hanya bermain imbang 0-0 kala menghadapi Eintracht Frankfurt di leg pertama 16 besar Liga Europa. Meski begitu, Luciano Spalletti tetap puas. https://t.co/tGXxnznOJH — detikcom (@detikcom) ٨ مارس ٢٠١٩

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وتابع: "عندما بدأنا في التعافي قدمنا أداء سيئا ولم يكن هناك المساحات المناسبة بين المراكز المختلفة، وحتى حين كنا نحرك الكرة بين المساحات، لم نخلق بها شيئا".

واعترف سباليتي أيضا بأنه ربما لم يتخذ قرارا صائبا بالدفع بالمهاجم كيتا بالدي من البداية بعد تعافيه مباشرة من الإصابة، وقال: "لم نستطع الإبقاء على الكرة، لقد اخترت بالدي كيتا وهو لم يلعب منذ فترة، لذلك كان يفتقر للياقة والحسم الذي نحتاج إليه، لقد خاطرت".

المصدر: رويترز