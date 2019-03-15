شاهد.. هدف عالمي من المغربي الحدادي في الدوري الأوروبي

تألق المغربي منير الحدادي بتسجيله هدفا مثيرا خلال المباراة التي جمعت فريقه إشبيلية الإسباني بمضيفه سلافيا براغ التشيكي ضمن دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ونجح الحدادي بإدراك التعادل لإشبيلية بهدف غاية في الروعة من تسديدة "صاروخية" في الدقيقة 54 من زمن اللقاء 2-2، لكن أصحاب الأرض حسموا التأهل لدور الـ8 في الأشواط الإضافية، لينتهي اللقاء بخسارة إشبيلية 3-4، والخروج من مسابقة اليورباليغ.

Avrupa Ligi'nde haftanın tartışmasız en güzel golü Munir El Haddadi'den 💪pic.twitter.com/2aGz7qE04q — Hayatım Futbol (@HayatimFutbol) ١٤ مارس ٢٠١٩

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وبهذا يتأهل سلافيا براغ إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي بنتيجة إجمالية 6-5، إذ انتهت مباراة الذهاب في إسبانيا بالتعادل الإيجابي 2-2، ليحرم الفريق الأندلسي من اللقب السادس في مسيرته، والرابع في السنوات الست الأخيرة.

يذكر أن إشبيلية تعاقد مع اللاعب الإسباني من أصل مغربي الحدادي قادما من برشلونة، بعد رفضه عرض برشلونة للتجديد مما أجبر البارسا على بيعه في الميركاتو الشتوي.

المصدر: تويتر