البريميرليغ يزيح الليغا عن عرش البطولات الأوروبية

حققت الأندية الإنجليزية إنجازا مهما في بطولتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم لهذا الموسم.

وتأهلت 6 أندية إنجليزية لربع نهائي الدوري الأوروبي ودوري الأبطال، وهي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام وليفربول في التشاميونزليغ، وآرسنال، وتشيلسي في اليورباليغ.

وستلعب 6 أندية من البريميرليغ في ربع نهائي البطولات الأوروبية خلال موسم واحد، لأول مرة منذ موسم 1970-1971.

The Premier League is the first league to produce six European quarter-finalists in the same season since La Liga in 2015/16.



🇪🇸 Atlético, Real, Barcelona; Athletic Club; Sevilla; Villarreal

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City, Man United, Spurs, Liverpool; Arsenal, Chelsea



Best league in the world. pic.twitter.com/AmOh1kEGOi — Coral (@Coral) ١٤ مارس ٢٠١٩

ويعتبر الدوري الإنجليزي هو أول دوري تمثله 6 أندية في ربع نهائي البطولات الأوروبية خلال موسم واحد، منذ أن حقق الدوري الإسباني الإنجاز ذاته في موسم 2015-2016.

ومثلت "الليغا" في ذلك الوقت، أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو وإشبيلية وفياريال.

المصدر: وكالات