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البريميرليغ يزيح الليغا عن عرش البطولات الأوروبية

الرياضة

البريميرليغ يزيح الليغا عن عرش البطولات الأوروبية
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حققت الأندية الإنجليزية إنجازا مهما في بطولتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم لهذا الموسم.

وتأهلت 6 أندية إنجليزية لربع نهائي الدوري الأوروبي ودوري الأبطال، وهي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام وليفربول في التشاميونزليغ، وآرسنال، وتشيلسي في اليورباليغ.

وستلعب 6 أندية من البريميرليغ في ربع نهائي البطولات الأوروبية خلال موسم واحد، لأول مرة منذ موسم 1970-1971.

ويعتبر الدوري الإنجليزي هو أول دوري تمثله 6 أندية في ربع نهائي البطولات الأوروبية خلال موسم واحد، منذ أن حقق الدوري الإسباني الإنجاز ذاته في موسم 2015-2016.

ومثلت "الليغا" في ذلك الوقت، أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو وإشبيلية وفياريال.

المصدر: وكالات

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