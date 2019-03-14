زينيت يودع وفرانكفورت يقصي إنتر.. وأرسنال يقلب الطاولة على رين في "يوروبا ليغ"

ودع زينيت سان بطرسبورغ الدوري الأوروبي لكرة القدم من الدور الـ16 عقب الخسارة أمام فياريال 1-2، اليوم الخميس، ليتأهل الأخير إلى دور الثمانية من المسابقة.

وجدد فياريال فوزه ذهابا 3-1، لينجح في التأهل لدور الثمانية بعد فوزه في مجموع المباراتين 5 - 2.

وسجل أهداف فياريال كلا من جيراردو مورينيو في (د.29) والكولومبي كارلوس باكا في (د.47)، فيما سجل الصربي برانيسلاف ايفانوفيتش هدف زينيت الوحيد في (د.90).

وصعد آينتراخت فرانكفورت الألماني لدور الثمانية في المسابقة القارية، إثر فوزه 1-0 على مضيفه إنتر الإيطالي، ويدين فرانكفورت بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى نجمه لوكا يوفيتش، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في (د.6).

وكان لقاء الذهاب الذي جرى بمدينة فرانكفورت يوم الخميس الماضي، انتهى بالتعادل السلبي، ليصعد الفريق الألماني إلى الدور التالي.

وتأهل أرسنال الإنجليزي إلى دور الثمانية أيضا وذلك عقب فوزه 3-0 على رين الفرنسي.

ونجح أرسنال في خطف بطاقة التأهل، بعد فوزه بمجموع المباراتين 4-3، حيث خسر ذهابا في فرنسا 1-3.

وسجل أهداف أرسنال كلا من الغابوني بيير ايميريك أوباميانغ، هدفين، في (د.5 و72) فيما سجل ميتلاند نايلز في (د.14).

وتقام قرعة دور الثمانية للدوري الأوروبي إلى جانب قرعة الدور ذاته لدوري أبطال أوروبا يوم الجمعة.

المصدر: وكالات