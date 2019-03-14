احتفال "غريب الأطوار" من قبل أوباميانغ في الدوري الأوروبي

احتفل الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ،بطريقة غريبة ومثيرة عقب تسجيله هدف أرسنال الثالث في شباك رين، اليوم الخميس، في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وبعد إحراز أوباميانغ الهدف الثالث في (د.72)، ذهب خلف مرمى رين، وارتدى قناعا غريبا محتفلا بزيارة الشباك للمرة الثانية في نفس المباراة، في (د.5).

وقلب أرسنال الطاولة على ضيفه رين الفرنسي، ليهزمه 3-0.

وضمن الغانرز مكانا في ربع النهائي، بفضل ثلاثية اليوم، التي عوضوا بها خسارة الذهاب (3-1).

المصدر: وكالات









