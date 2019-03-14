تأهل تشيلسي ونابولي إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

اكتسح تشيلسي، مضيفه دينامو كييف بنتيجة كبيرة 5-0، اليوم الخميس، في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويدين البلوز في هذا الفوز إلى مهاجمه الفرنسي أوليفيه جيرو، الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في (د.5، 33، 59)، وماركوس ألونسو في (د.45) وكالون هودسون في (د.78).

وكرر الفريق الإنجليزي تفوقه على نظيره الأوكراني، بعدما سبق أن تغلب عليه (3-0) في لقاء الذهاب الذي جرى بملعبه (ستامفورد بريدج) في العاصمة البريطانية لندن، ليفوز بنتيجة (8-0) في مجموع المباراتين، وينال بطاقة الترشح لدور الثمانية عن جدارة واستحقاق.

وعبر فريق نابولي إلى الدور ذاته من الباب الضيق، بعد خسارته المخيبة أمام مضيفه سالزبورج النمساوي 1-3.

وأفلت النيراتزوري على ملعب رد بول أرينا، من مغادرة البطولة، بعدما سجل أصحاب الأرض ثلاثية حملت توقيع، مؤنس دبور، وفردريك جولبراندسن، وكريستوف ليتجيب، في (د.25، و65، و90+1) على التوالي، بينما أحرز الهدف الوحيد لسالزبورغ أركاديوش ميليك، في (د.14).

وبهذه النتيجة، تمكن فريق نابولي من التأهل إلى الدور ربع النهائي، بعد فوزه بمجموع اللقاءين بنتيجة (4-3)، فقد فاز في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، على ملعب سان باولو.

المصدر: وكالات