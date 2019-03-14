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كراسنودار يودع الدوري الأوروبي بعد تعادل بطعم الخسارة مع فالنسيا

الرياضة

كراسنودار يودع الدوري الأوروبي بعد تعادل بطعم الخسارة مع فالنسيا
AFP
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أحرز غونزالو غيديس هدفا في الوقت القاتل، لينقذ فريقه فالنسيا من الخروج المبكر من الدوري الأوروبي ويصعد به لدور الثمانية عقب تعادله المثير 1-1 مع مضيفه كراسنودار الروسي، الخميس.

افتتح كراسنودار باب التسجيل عبر موجامد سليمانوف في (د.85)،

لكن غيديس قضى سريعا على آمال الفريق الروسي للتأهل، بعدما أحرز هدف التعادل لفالنسيا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وكان فالنسيا فاز ذهابا بنيتجة 2-1 على نظيره الروسي، ليفوز الفريق الأندلسي (3-2) في مجموع المباراتين، ويقتنص بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

المصدر: RT

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