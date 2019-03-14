افتتاح الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي

افتتحت في أبوظبي، النسخة الـ15 من الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، الذي يستمر حتى الحادي والعشرين من مارس الجاري بمشاركة أكثر من 190 دولة و7500 رياضي.

وأوقد بداية الحفل الذي انطلق في مدينة زايد الرياضية المرجل الأولمبي، وهو الحدث الذي يمثل الانطلاق الرسمي للأولمبياد الخاص، بعد وصول شعلة الأمل إلى المحطة الأخيرة.

وحضر حفل الافتتاح الذي يؤديه نجوم عالميون، أكثر من 40 ألف متفرج من المدرجات، بالإضافة إلى ملايين المشاهدين على شاشات التلفزيون حول العالم.

وتضمن الحفل عروضا فنية مبهرة شارك فيها الرياضيون المتبارون في المنافسات، رسموا لوحات رائعة وسط تأثيرات صوتية وضوئية أضفت البهجة على الحضور.

ويشكل الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية في أبوظبي 2019 الحدث الإنساني والرياضي الأكبر في العالم، وتستضيفها 9 مواقع في أبوظبي ودبي خلال الفترة من 14 وحتى 21 مارس.

المصدر: وكالات