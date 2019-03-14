كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ستكون أنظار عشاق الساحرة المستديرة موجهة غدا صوب مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية لمتابعة قرعة الدورين ربع ونصف نهائي المسابقة الأعرق في القارة العجوز.

وستسحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة، في الساعة (14:00 بتوقيت مكة الكرمة) ويمكن أن توقع القرعة، فريقين من نفس الدولة في مواجهة واحدة، وسيكون الحفل مرفقا أيضا، بسحب قرعة نصف نهائي المسابقة.

واكتمل عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي، إذ بلغه كل من ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام وبرشلونة ويوفنتوس وأياكس وبورتو.

وإذا أوقعت القرعة برشلونة في مواجهة يوفنتوس، ستكون حلقة جديدة من الصراع بين الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة ورونالدو إلا إذا عاقب الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" رونالدو على الإيماءة المثيرة للجدل التي صدرت منه في نهاية المباراة أمام أتلتيكو، يوم الثلاثاء.

وستقام مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يومي 9 و10 أبريل فيما ستلعب مباريات الإياب يومي 16 و17 من ذات الشهر.

وتلعب مباريات ذهاب نصف النهائي يومي 30 أبريل و1 مايو، في المقابل ستلعب مواجهات العودة يومي 7 و8 مايو.

وستكون مواجهة النهائي، السبت 1 يونيو في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وستقام قرعة الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي غدا أيضا، بعد أن يتحدد أطراف هذا الدور مساء اليوم الخميس.

المصدر: RT