إيفرا يكشف كواليس محادثته مع رونالدو قبل مواجهة أتلتيكو

كشف باتريس إيفرا لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق، عن جزء من محادثته مع البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي الشامبيونزليغ.

ونشر إيفرا في صفحته الرسمية على "إنستغرام" جزءا من المحادثة التي دارت بينهما على "واتس آب"، قبل ثلاثة أيام من مباراة يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد، وأظهرت الرسالة ثقة رونالدو في قدرته على قلب الطاولة على أتلتيكو مدريد.

وقال إيفرا لرونالدو:"أخي أعول عليك في العودة لدوري الأبطال، لم أشك أبدا فيك، والناس سيقتلونني في كل مرة تهزم فيها أنت أو يوفنتوس".

ورد كريستيانو رونالدو ، قائلا: "أعلم، سوف نتأهل، على أرضنا سنحطمهم"، وعلق إيفرا: "بالضبط، يحيا رونالدو".

كما قام الدون بإرسال صورة له، ورد الفرنسي ضاحكا: "أخي أشعر بالثقة، فلنصل لأتلتيكو".

وعلق المدافع الفرنسي على صورة المحادثة في "إنستغرام": "وراء الكواليس، هذه رسائل بيني وبين كريستيانو قبل 5 أيام من الريمونتادا الرائعة، هذا يظهر لك الثقة والغضب والتصميم من أفضل لاعب في العالم، يجب أن نشكر الرب لمنحنا هذا الرجل اللطيف واللاعب الذي لا يصدق".

وأضاف: "كل مناسبة كبيرة بضغط كبير أخي يثبت دائما وجوده، من فضلك دعك من الغيرة، أريد فقط المشاركة وإذا كنت لا توافق على ذلك فلا يمكنني فعل شيء لك، استمتع بحياتك ولكن عليك أن تدرك أنه الأفضل، لا تحاول الضغط على الشاشة لتحصل على رقم رونالدو.

يذكر أن رونالدو قاد السيدة العجوز للتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال بتسجيله ثلاثية في مواجهة الإياب، ليصعد اليوفي 3-2 بمجموع لقائي الذهاب والإياب إلى الدوري ثمن النهائي.

المصدر: إنستغرام