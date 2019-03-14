إيفرا يكشف كواليس محادثته مع رونالدو قبل مواجهة أتلتيكو
كشف باتريس إيفرا لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق، عن جزء من محادثته مع البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي الشامبيونزليغ.
ونشر إيفرا في صفحته الرسمية على "إنستغرام" جزءا من المحادثة التي دارت بينهما على "واتس آب"، قبل ثلاثة أيام من مباراة يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد، وأظهرت الرسالة ثقة رونالدو في قدرته على قلب الطاولة على أتلتيكو مدريد.
وقال إيفرا لرونالدو:"أخي أعول عليك في العودة لدوري الأبطال، لم أشك أبدا فيك، والناس سيقتلونني في كل مرة تهزم فيها أنت أو يوفنتوس".
ورد كريستيانو رونالدو ، قائلا: "أعلم، سوف نتأهل، على أرضنا سنحطمهم"، وعلق إيفرا: "بالضبط، يحيا رونالدو".
كما قام الدون بإرسال صورة له، ورد الفرنسي ضاحكا: "أخي أشعر بالثقة، فلنصل لأتلتيكو".
وعلق المدافع الفرنسي على صورة المحادثة في "إنستغرام": "وراء الكواليس، هذه رسائل بيني وبين كريستيانو قبل 5 أيام من الريمونتادا الرائعة، هذا يظهر لك الثقة والغضب والتصميم من أفضل لاعب في العالم، يجب أن نشكر الرب لمنحنا هذا الرجل اللطيف واللاعب الذي لا يصدق".
وأضاف: "كل مناسبة كبيرة بضغط كبير أخي يثبت دائما وجوده، من فضلك دعك من الغيرة، أريد فقط المشاركة وإذا كنت لا توافق على ذلك فلا يمكنني فعل شيء لك، استمتع بحياتك ولكن عليك أن تدرك أنه الأفضل، لا تحاول الضغط على الشاشة لتحصل على رقم رونالدو.
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Behind the scenes... these are messages between me and @cristiano 5 days before the massive comeback!!! This just shows you the confidence, the anger, the determination from the best player in the world 🌎 we should thank cricri mummy and daddy and of course god 🙏🏼for giving to us that nice man and unbelievable player. Every big occasion with big pressure my brother always proves he is the man !!! Soo please don’t be jealous I just wanna share and if you don’t agree I can’t do anything for you ...enjoy your life but you have to recognise he is simply the best of the best and don’t try to tap the screen for his number 😂😂😂 #ilovethisgame #positive4evra @juventus #finoalafine #world #bestplayer
يذكر أن رونالدو قاد السيدة العجوز للتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال بتسجيله ثلاثية في مواجهة الإياب، ليصعد اليوفي 3-2 بمجموع لقائي الذهاب والإياب إلى الدوري ثمن النهائي.
المصدر: إنستغرام