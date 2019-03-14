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خاتشانوف يصطدم بنادال في ربع نهائي إنديان ويلز

الرياضة

خاتشانوف يصطدم بنادال في ربع نهائي إنديان ويلز
AFP
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بلغ الروسي كارين خاتشانوف ربع نهائي بطولة إنديان ويلز الأمريكية للتنس إثر فوزه على الأمريكي جون إيسنر بمجموعتين نظيفتين، اليوم الخميس.

وتمكن خاتشانوف من إنهاء اللقاء لمصلحته بواقع 6-4 و7-6 (7-1)، ليضرب موعدا مع الإسباني رافائيل نادال الفائز على الصربي فيليب كراينوفيتش، بمجموعتين دون رد.

وحجز السويسري روجر فيدرر مقعده في دور الثمانية من البطولة عقب فوزه في الدور الرابع، على البريطاني كيلي إدموند بنتيجة 6-1 و6-4 في مباراة استغرقت ساعة و3 دقائق، ويواجه فيدرر في الدور المقبل البولندي هوبرت هوركاز الذي أطاح بالكندي دينيس شابوفالوف بمجموعتين لواحدة. 

وبذلك يكتمل عقد المتأهلين لربع النهائي الذي يضم أيضا الفرنسي جيل مونفليس في مواجهة النمساوي دومينيك تيم، والكندي ميلوس راونيتش في مواجهة الصربي ميومير كيسمانوفيتش.

المصدر: RT

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