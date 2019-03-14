زيدان يعزز صفوف ريال مدريد بمدافع برازيلي

سينضم المدافع البرازيلي الشاب إيدر ميليتاو إلى ريال مدريد الإسباني من بورتو البرتغالي مقابل 50 مليون يورو بحسبما أعلن الفريقان، اليوم الخميس.

وهو أول لاعب يضمه ريال مدريد بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الفريق.

وأعلن بورتو في بيان أن هيئة البورصة البرتغالية توصلت إلى "اتفاق مع ريال مدريد للتخلي النهائي عن اللاعب المحترف إيدر ميليتاو مقابل 50 مليون يورو بدءا من الموسم المقبل".

بدوره، أوضح ريال مدريد في بيان، أن المدافع الدولي البالغ 21 عاما سيوقع عقدا معه حتى عام 2025.

وعاش ريال مدريد أسبوعا كارثيا بعد فقدان أمله منطقيا بالمنافسة على لقب الدوري المحلي وخروجه أمام غريمه برشلونة من مسابقة الكأس ثم تعرضه لخسارة مؤلمة على أرضه ضد أياكس أمستردام الهولندي 1-4 وخروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا التي حمل لقبها في المواسم الثلاثة الماضية.

وأعاد النادي تعيين زيدان بعد تسعة أشهر من تخليه عن منصبه بعد أن قاده إلى ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، وذلك بدلا من الأرجنتيني سانتياغو سولاري الذي استقدم من الفريق الرديف بدلا من المقال أيضاً جولن لوبيتيغي.

المصدر: أ ف ب