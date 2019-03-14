دعوات عراقية لاستضافة مباريات من مونديال قطر

دعا رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية العراقية، عباس عليوي، اليوم الخميس، إلى تقديم طلب رسمي يتضمن احتضان العراق لمباريات من مونديال قطر عام 2022.

وقال عليوي، خلال مؤتمر صحفي: "يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم حاليا مباحثات سرية لإقناع دولة الكويت وسلطنة عمان بالمساهمة في مشاركة قطر تنظيم بطولة كأس العالم المقررة في 2022".

وأضاف عليوي: "وصول عدد الفرق المشاركة في كأس العالم القادمة إلى 48 منتخبا سيصعب المهمة أمام قطر لتنظيم هذا الحدث العالمي"... "العراق يمتلك ملاعب دولية في البصرة وكربلاء وأربيل، وهذا ما سيساعدنا في تقديم مقترح إلى الفيفا يتضمن إمكانية استضافة مباريات من بطولة كأس العالم".

وأكد عليوي، أنه "يجب استغلال الفرصة من أجل مشاركة المنتخب العراقي في نهائيات كأس العالم بشكل مباشر دون خوض التصفيات، كما أن إقامة مباريات كأس العالم في العراق سوف يعيد البلد إلى مكانته الطبيعية في المحافل الدولية".

ويدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم غدا الجمعة في مدينة ميامي الأمريكية اعتماد رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022، من 32 إلى 48 منتخبا بدعم من رئيسه السويسري جياني إنفانتينو.

المصدر: وكالة رووداو