نهائي دوري أبطال أوروبا يربك تحضيرات منتخب إنجلترا

قال غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا إن تحضيرات بلاده لخوض نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام هولندا، ربما تتأثر سلبا في حال وصول فريقين إنجليزيين إلى نهائي دوري الأبطال.

وسيقام نهائي دوري الأبطال في مدريد في الأول من يونيو فيما ستلعب إنجلترا قبل نهائي دوري الأمم في البرتغال، في الـ6 من يونيو، أي بعدها بخمسة أيام.

وقال المدرب البالغ 48 عاما للصحفيين الأربعاء: "ربما سيحدث ارتباك، دعونا نقول إنه إذا وصل فريقان من أنديتنا إلى نهائي التشامبيونزليغ، لن يكون بإمكان اللاعبين اللحاق بالتشكيلة قبل يوم الاثنين في أفضل حال، بينما سنلعب الخميس".

وتابع: "وفي ظل المشاعر المتعلقة بنهائي دوري الأبطال: هل سيكون بوسع اللاعبين من الناحية العملية خوض مباراة مساء الخميس معنا؟".

"It is a complex situation.”



Gareth Southgate has spoken on the "complicated" issue of dual nationality.



Read👉https://t.co/KR67Or9wiapic.twitter.com/roDdj2kxKb — BBC Sport (@BBCSport) ١٤ مارس ٢٠١٩

وتأهل مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي وليفربول إلى دور ربع النهائي لدوري الأبطال في أول ظهور لأربع فرق إنجليزية في هذا الدور منذ 2009.

وتضم تشكيلة ساوثغيت التي ستخوض مباراتين في تصفيات بطولة أوروبا هذا الشهر 13 لاعبا من هذه الأندية على رأسهم القائد هاري كين وجوردان هندرسون قائد ليفربول ورحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي.

وستواجه إنجلترا في "ويمبلي" في 22 مارس جمهورية التشيك، قبل أن تسافر للعب في ضيافة منتخب الجبل الأسود بعدها بثلاثة أيام.

المصدر: رويترز