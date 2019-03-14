المغربي حكيم زياش على رادار ناد أوروبي كبير

ذكر موقع صحيفة "بيلد" الألمانية أن بايرن ميونخ بدأ التحرك من أجل ضم نجم أياكس أمستردام حكيم زياش خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك إثر تألقه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة البافارية بدأت المفاوضات مع أياكس أمستردام واقترحت عليه رصد 35 مليون يورو لضم النجم المغربي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وتمكن اللاعب المغربي من تقديم موسم مميز برفقة الفريق الهولندي، إذ تمكن خلال 36 مباراة خاضها هذا الموسم من إحراز 18 هدفا ومنح 17 تمريرة حاسمة.

ويرتبط زياش البالغ 25 عاما، بعقد مع أياكس أمستردام يمتد حتى صيف 2021.

وأضافت أن بايرن ميونخ، سيشهد عدة تغييرات نهاية هذا الموسم، حيث من المتوقع مغادرة عدة أسماء كبيرة عن الفريق على غرار فرانك ريبيري وجيروم بواتينغ.

ويعد نجم أياكس أمستردام، الذي يبدو أنه يعيش موسمه الأخير مع فريق العاصمة الهولندية، هدفا للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، ومنها بوروسيا دورتموند وآرسنال.

وكان بايرن ميونخ تلقى أمس الأربعاء هزيمة مؤلمة على ملعبه أمام ليفربول 1-3، كانت سببا في خروج النادي البافاري من دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات