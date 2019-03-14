بعد خماسية برشلونة ميسي يثني على كريستيانو رونالدو

أشاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بأداء غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي أمام أتلتيكو مدريد، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان رونالدو قد سجل "هاتريك" خلال فوز يوفنتوس على أتلتيكو مدريد 3-0، رغم فوز الروخي بلانكوس 2-0 في مباراة الذهاب.

كما التحق نادي برشلونة بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي التشامبيونزليغ، بفوزه العريض على أولمبيك ليون الفرنسي 5-1، على ملعب "كامب نو".

وقال ميسي في تصريحات صحفية عقب المباراة: "أشياء كثيرة أعجبتني في دوري الأبطال، بالأمس رونالدو قدم ليلة سحرية، ما فعله يوفنتوس وكريستيانو أمر مثير للإعجاب... مفاجأة كبرى، توقعت أن يكون أتلتيكو مدريد أقوى لكن يوفنتوس استطاع إقصاءه".

وعلق ميسي على الفرق المتأهلة لدور الـ8 قائلا: "يجب أن نستعد بهدوء لأي خصم سنواجهه، لا يوجد لدينا خصم مفضل وننتظر القرعة... جميع الفرق معقدة للغاية يجب أن نستعد لأن الأصعب سيأتي الآن".

ورفع ميسي رصيده لـ8 أهداف بالتساوي مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الذي ودع البطولة بالخسارة أمام ليفربول، ليتقاسم الثنائي صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا قبل دور ربع النهائي.

المصدر: وكالات