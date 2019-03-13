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أبطال أوروبا..بايرن ميونخ 1 - 2 ليفربول (تغطية خاصة)

الرياضة

أبطال أوروبا..بايرن ميونخ 1 - 2 ليفربول (تغطية خاصة)
Globallookpress
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يسعى ليفربول لتحقيق نتيجة إيجابية إما بالفوز أو التعادل إيجابيا عندما يحل ضيفا على العملاق البافاري بايرن ميونخ الساعي بدوره إلى حجز مكان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

د.86 المدافع الهولندي فيرغل فانديك يضيف الهدف الثاني لليفربول بعد رأسية متقنة. 

د.39 لاعب ليفربول جويل ماتيب يسجل بالخطأ في مرماه هدف التعادل لبايرن ميونيخ.

د.26 ساديو منيه يفتتح التسجيل لليفربول في شباك بايرن ميونيخ بعد مراوغة ناجحة منه للحارس نوير. 

وأعلن مدربا بايرن ميونخ "نيكو كوفاتش" وليفربول "يورغن كلوب" عن التشكيلة الرسمية لفريقيهما، اليوم الأربعاء، ضمن إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

المصدر: RT

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