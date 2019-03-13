"يويفا" يفتح تحقيقا بشأن تصريحات نيمار بعد انتقاده التحكيم

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقا تأديبيا بحق البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان لانتقاده التحكيم بعد خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويمكن للعقوبة أن تتخذ شكل غرامة أو إيقاف لمباريات في الموسم المقبل.

ووصف نيمار قرار الحكم بمنح ركلة جزاء ليونايتد بعد لمسة يد على المدافع بريسنيل كيمبيمبي بـ "العار".

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وعلق في حسابه على إنستغرام على تقنية "VAR" لمساعدة الحكام بالفيديو "لقد وضعوا 4 أشخاص لا يفهمون شيئا في كرة القدم لمتابعة الإعادة بالتصوير البطيء أمام شاشات التلفزيون...".

ورأى نيمار أن "لمسة اليد ليست موجودة"، متسائلا بسخرية "كيف تكون هناك لمسة يد وظهرك نحو الكرة؟

وكان باريس سان جيرمان قد ودع دور الـ16 للبطولة الأوروبية بعد خسارته بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد أمام اليونايتد، لينسحب بفارق الأهداف خارج الأرض، فقد حقق سان جيرمان فوزا بثنائية نظيفة على ملعب "أولد ترافورد"، في المباراة التي غاب عنها نيمار بداعي الإصابة.

المصدر: وكالات