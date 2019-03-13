شاهد.. أول حصة تدريبية لريال مدريد تحت قيادة زيدان
قاد الفرنسي زين الدين زيدان صباح اليوم، أول حصة تدريبية له كمدرب لنادي ريال مدريد، بعدما تم تنصيبه الاثنين الماضي خلفا لسانتياغو سولاري المقال.
ويستعد الريال لمواجهة سيلتا فيغو السبت المقبل، في إطار الأسبوع الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
☝⚽ Zidane is overseeing his first training session at #RMCity since his return to @RealMadrid as head coach! #HalaMadridpic.twitter.com/gCSJC0K3Av— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 13 марта 2019 г.
🏠 Welcome back to #RMCity!— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 12 марта 2019 г.
🇫🇷 Zinedine Zidane
🇫🇷 David Bettoni
🇫🇷 Hamidou Msaidie pic.twitter.com/8n2HG4b8HF
وعاد زيدان لتدريب الريال لولاية ثانية، بعدما قاد الفريق للتتويج بعدة ألقاب قارية ومحلية في ولايته الأولى.
🏠 Welcome back to #RMCity!— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 12 марта 2019 г.
🇫🇷 Zinedine Zidane
🇫🇷 David Bettoni
🇫🇷 Hamidou Msaidie pic.twitter.com/8n2HG4b8HF
المصدر: تويتر