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شاهد.. أول حصة تدريبية لريال مدريد تحت قيادة زيدان

الرياضة

شاهد.. أول حصة تدريبية لريال مدريد تحت قيادة زيدان
AFP GABRIEL BOUYS
شاهد.. أول حصة تدريبية لريال مدريد تحت قيادة زيدان
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قاد الفرنسي زين الدين زيدان صباح اليوم، أول حصة تدريبية له كمدرب لنادي ريال مدريد، بعدما تم تنصيبه الاثنين الماضي خلفا لسانتياغو سولاري المقال.

ويستعد الريال لمواجهة سيلتا فيغو السبت المقبل، في إطار الأسبوع الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعاد زيدان لتدريب الريال لولاية ثانية، بعدما قاد الفريق للتتويج بعدة ألقاب قارية ومحلية في ولايته الأولى.

المصدر: تويتر

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