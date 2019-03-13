رونالدو يقترب من نيل لقب هداف "كوكب الأرض".. وميسي قد يقلب الموازين

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثية قاد بها فريقه يوفنتوس للفوز على أتليتيكو مدريد (3-0) أمس، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورفع رونالدو بهذه الثلاثية رصيده من الأهداف إلى 700 هدف سجلها في 987 مباراة.

ويحتل "صاروخ ماديرا" المركز السادس في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف عبر التاريخي، خلف النمساوي جوزيف بيكان (805 أهداف)، والبرازيلي روماريو (772 هدفا)، ومواطنه بيليه (767 هدفا)، والمجري فيرينتس بوشكاش (746 هدفا)، والألماني غيرد مولر (735 هدفا).

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ويأتي غريم رونالدو، الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة، في المركز السابع برصيد 678.

المصدر:eurosport.ru