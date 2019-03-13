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أسهم يوفنتوس تحقق قفزة تاريخية بعد تأهله إلى ربع النهائي بفضل ثلاثية رونالدو

الرياضة

أسهم يوفنتوس تحقق قفزة تاريخية بعد تأهله إلى ربع النهائي بفضل ثلاثية رونالدو
AFP
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ارتفعت أسهم يوفنتوس 23 % بعدما قلب تأخره بهدفين في الذهاب أمام أتلتيكو مدريد إلى فوز كبير 3-0 الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بفضل "هاتريك" كريستيانو رونالدو.

وقفز سهم يوفنتوس بنسبة 23% خلال تداولات النهار ارتفاعا من 17.09% مع بداية التداولات في الصباح.

وأثبت رونالدو (34 عاما) أنه لا يزال قيمة مضافة بتسجيله ثلاثية رائعة أبقت يوفنتوس في المسابقة، وذلك بعد قدومه صيفا من ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.

وقال رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات، والذي يبلغ راتبه السنوي 31 مليون يورو، "لهذا السبب اشتراني يوفنتوس، لمساعدته في مباريات مماثلة".

ولم يحرز يوفنتوس لقب دوري الأبطال منذ 1996 عندما توج به للمرة الثانية في تاريخه، وحل وصيفا مرتين في آخر 4 مواسم.

المصدر: أ ف ب

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