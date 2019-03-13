جورجينا تنشر صورة مثيرة لرونالدو بعد موقعة الأتلتيكو
يبدو أن احتفال جورجينا، خطيبة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بتألق الأخير في مباراة فريقه يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد ضمن إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، تواصل طيلة الليلة الماضية.
فبعد احتفالها بالدموع في المدرجات، انتقلت جورجينا بعد نهاية المباراة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرت عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، صورة مثيرة لرونالدو، تعود لأيام الطفولة وعلقت عليها: "أنت تستحق ذلك، وليس للأهداف الثلاثة فقط هذه الليلة.. أنت تستحق ذلك لتفانيك، ولما تقدمه للنادي.. أنت مصدر إلهام ومثال لزملائك في الفريق والمدرب.. كرة القدم عالمك.. نحبك".
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Este 3-0 nadie te lo roba. Te lo mereces, no por los 3 goles de esta noche. Te lo mereces por tu dedicación, por lo que consigues en el club donde estés. Eres un remolque para tus compañeros, entrenador y todos los que te admiramos y apoyamos cada día. El karma existe. Dios lo sabe, Dios te lo da, porque el mundo del fútbol es tuyo. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ TE AMAMOS. Cristianito, Mateo, Eva, Alana, Georgina. @cristiano
وكان رونالدو "عريس" مباراة أمس، بتسجيله ثلاثة أهداف، مكنت يوفنتوس من بلوغ ربع نهائي دوري الأبطال.
المصدر: eurosport.ru