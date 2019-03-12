أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يمزق شباك شالكه بـ"سباعية" ويبلغ ربع النهائي

لقن مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه شالكه الألماني درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 7-0 اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل أهداف مانشستر سيتي كل من سيرخيو أغويرو (هدفين) في (د.32 و38 من ركلة جزاء) وليروي ساني (هدفين) في (د.43 و56) وبيرناردو سيلفا في (د.71) وفيل فودين في (د.78) وغابرييل جيسوس في (د.85).

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ألمانيا انتهت بفوز مانشستر سيتي 3-2 ليصعد إلى دور الثمانية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (10-2).

المصدر: وكالات