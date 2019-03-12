أبطال أوروبا.. يوفنتوس 2 - 0 أتلتيكو مدريد (تغطية خاصة)
البرتغالي كريستيانو رونالدو يضيف الهدف الثاني لفريقه يوفنتوس بمساعدة تقنية خط المرمى التي أكدت صحة هدف "الدون" من ضربة رأس أخرى في (د.49).
O dear, never fear, The 🐐 is here. #CristianoRonaldo#GOAT#ucl#AtletiJuvepic.twitter.com/MlTGAJOKWx— Lavish Mall (@LavishingLavish) March 12, 2019
ومنح رونالدو الأمل للمضيف يوفنتوس بتوقيعه على الهدف الأول من ضربة رأسية رائعة سكنت شباك أتلتيكو مدريد في (د.27).
Another angle of Cristiano Ronaldo’s goal for Juventus! #ChampionsLeague— Sports ON Tap (@SONTHighlights) March 12, 2019
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وأعلن مدربا يوفنتوس وأتلتيكو مدريد عن التشكيلة الرسمية لفريقيهما، اليوم الثلاثاء، ضمن إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
🏟️Juventus Stadium 😍😍😍#UCLpic.twitter.com/Z5ywnvbSZi— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 12, 2019
وانتهت مباراة الذهاب بفوز "الروخي بلانكوس" بهدفين دون رد على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية، مدريد، مما يعني حاجة "البيانكونيري" للانتصار بنفس النتيجة على الأقل من أجل تمديد المباراة إلى الأوقات الإضافية.
وجاءت تشكيلة يوفنتوس بقيادة المدرب ماسيمليانو أليغري على النحو التالي:
📝 STARTING XI | OUR LINE-UP FOR #JuveAtleti! ⚪️⚫️👊— JuventusFC (@juventusfcen) March 12, 2019
💺 SUBS | Perin, Caceres, Rugani, Bentancur, Nicolussi Caviglia, Dybala, Kean.#GETREADY TO COMEBACK! #UCL#ForzaJuvepic.twitter.com/mbpN7lgifR
بينما أعلن دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد على النحو التالي :
👥 | LINE-UP— Atlético de Madrid (@atletienglish) March 12, 2019
👉 Alright then, here's your Atleti starting XI for today's clash!
🔴⚪ Vamos! 🔴⚪#JuveAtleti#AúpaAtleti#UCLpic.twitter.com/qNQF3J7c49
المصدر: RT