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أبطال أوروبا.. يوفنتوس 2 - 0 أتلتيكو مدريد (تغطية خاصة)

الرياضة

أبطال أوروبا.. يوفنتوس 2 - 0 أتلتيكو مدريد (تغطية خاصة)
AFP
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البرتغالي كريستيانو رونالدو يضيف الهدف الثاني لفريقه يوفنتوس بمساعدة تقنية خط المرمى التي أكدت صحة هدف "الدون" من ضربة رأس أخرى في (د.49).

ومنح رونالدو الأمل للمضيف يوفنتوس بتوقيعه على الهدف الأول من ضربة رأسية رائعة سكنت شباك أتلتيكو مدريد في (د.27).

وأعلن مدربا يوفنتوس وأتلتيكو مدريد عن التشكيلة الرسمية لفريقيهما، اليوم الثلاثاء، ضمن إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز "الروخي بلانكوس" بهدفين دون رد على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية، مدريد، مما يعني حاجة "البيانكونيري" للانتصار بنفس النتيجة على الأقل من أجل تمديد المباراة إلى الأوقات الإضافية.

وجاءت تشكيلة يوفنتوس بقيادة المدرب ماسيمليانو أليغري على النحو التالي:

بينما أعلن دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد على النحو التالي :

المصدر: RT

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