الهلال السعودي يهزم الدحيل القطري ويتصدر مجموعته

حصد الهلال السعودي الفوز الثاني على التوالي بعدما تغلب على ضيفه الدحيل القطري 3-1، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2019.

وسجل أهداف الهلال كل من كارلوس إدواردو في (د.25) وعلي البليحي في (د.77) وبافيتمبي غوميز في (د.79) ، في حين أحرز هدف الدحيل شويا ناكاجيما في (د.75).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، تعادل الاستقلال الإيراني مع العين الإماراتي 1-1 على ستاد آزادي في طهران.

وانفرد الهلال في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط للدحيل ونقطة لكل من العين والاستقلال.

المصدر: وكالات