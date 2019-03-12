 
مباشر

الهلال السعودي يهزم الدحيل القطري ويتصدر مجموعته

الرياضة

الهلال السعودي يهزم الدحيل القطري ويتصدر مجموعته
twitter@theafcdotcom
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lkpv

حصد الهلال السعودي الفوز الثاني على التوالي بعدما تغلب على ضيفه الدحيل القطري 3-1، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2019.

وسجل أهداف الهلال كل من كارلوس إدواردو في (د.25) وعلي البليحي في (د.77) وبافيتمبي غوميز في (د.79) ، في حين أحرز هدف الدحيل شويا ناكاجيما في (د.75).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، تعادل الاستقلال الإيراني مع العين الإماراتي 1-1 على ستاد آزادي في طهران.

وانفرد الهلال في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط للدحيل ونقطة لكل من العين والاستقلال.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتفليقة يسحب ترشحه ويؤجل الانتخابات والشعب يريد المزيد