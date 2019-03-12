الأهلي السعودي يسقط أمام باختاكور الأوزبكي في أبطال آسيا

خسر نادي الأهلي السعودي خارج ملعبه أمام باختاكور الأوزبكي 0-1، اليوم الثلاثاء على ستاد باختاكور في طشقند، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2019.

وسجل مارات بيكماييف هدف الفوز الثمين لصالح باختاكور في (د.62).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، فوز السد القطري على ضيفه بيرسيبوليس الإيراني 1-0 على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة.

وتصدر باختاكور ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكل من الأهلي والسد ونقطة لبيرسيبوليس.

المصدر: وكالات