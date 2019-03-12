"دول المقاطعة" مرشحة لمشاركة قطر تنظيم مونديال 2022

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، البلدان المرشحة لمشاركة قطر استضافة مباريات مونديال 2022، في حال تقرر رفع عدد منتخبات البطولة من 32 فريقا إلى 48.

وتخطط قطر لاستضافة البطولة على 8 ملاعب، ولكن في حال رفع "الفيفا" عدد المنتخبات إلى 48، فستضطر للتنازل عن بعض من حقها في استضافة كاملة للبطولة، ومشاركة بعض دول الجوار.

وكشفت دراسة رفعت إلى"الفيفا"، أن قطر لن تكون مضطرة لمشاركة مونديال 2022 مع السعودية، والإمارات، والبحرين، ما لم تعيد تلك الدول علاقتها مع قطر وترفع الحصار المفروض عليها منذ يونيو 2017.

وبحسب الدراسة، فإنه يتعين على "الدول المقاطعة" لقطر، رفع الحصار أولا لتكون مؤهلة لاستضافة بعض مباريات المونديال في حال زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة إلى 48 فريقا.

وأشارت الدراسة إلى أن الكويت، وسلطنة عمان مؤهلتان لاستضافة بعض مباريات المونديال، بسبب موقفهما الإيجابي وحيادهما خلال الأزمة الخليجية.

وأعدت الدراسة ورفعت لمجلس "الفيفا" للنظر فيها قبل اجتماعه في ميامي الأمريكية الجمعة المقبل، حيث سيتم النقاش حول إمكانية زيادة عدد منتخبات مونديال قطر 2022 من 32 إلى 48.

المصدر: وكالات