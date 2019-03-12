ميزانية ضخمة أقنعت زيدان بالعودة لتدريب الريال

كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن إدارة الريال تجهز مبلغا ضخما للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان من أجل العودة بالنادي الملكي إلى تحقيق الألقاب محليا وأوروبيا.

وذكرت الصحيفة واسعة الانتشار أن إدارة الريال تجهز مبلغ 300 مليون جنيه إسترليني لزيدان، من أجل إعادة ترميم الفريق الذي خرج من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الابتعاد عن المنافسة بالليغا.

وتابعت الصحيفة أن رئيس الملكي فلورنتينو بيريز، وعد زيدان بإجراء تجديد شامل ومكلف للفريق المريض لإقناع الأسطورة الفرنسي بالعودة إلى برنابيو.

وأشارت الصحيفة إلى رغبة "زيزو" بضم كريستيان إريكسن نجم توتنهام والبلجيكي إيدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي. كاشفة في الوقت نفسه عن سعي إدارة الريال إلى كسب أموال من خلال بيع نجمي الفريق الويلزي غاريث بيل والكرواتي لوكا مودريتش خلال الصيف المقبل.

وأكدت "إندبندنت" أن ثنائي باريس سان جيرمان كيليان مبابي، ونيمار دا سيلفا أيضا ضمن وعود الرئيس فلورنتينو بيريز لزيدان، من أجل إعادته إلى قيادة الفريق الملكي.

وأعلن نادي ريال مدريد أمس، عودة زيدان للإشراف على تدريب الفريق مجددا حتى صيف 2022، خلفا للأرجنتيني سانتياغو سولاري المقال، بسبب تخبط النادي الملكي في سلسلة من النتائج السلبية.

المصدر: independent.co.uk