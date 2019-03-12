 
مباشر

الروسيتان ألكسندروفا وفيخليانتسيفا تودعان "إنديان ويلز"

الرياضة

الروسيتان ألكسندروفا وفيخليانتسيفا تودعان
AFP Yong Teck Lim / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
الروسيتان ألكسندروفا وفيخليانتسيفا تودعان "إنديان ويلز"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lknm

خرجت الروسيتان يكاترينا ألكسندروفا وناتاليا فيخليانتسيفا، من الدور الثالث لبطولة "إنديان ويلز" الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها حوالي 8 ملايين دولار.

وجاء إقصاء ألكسندروفا، على يد السويسرية بيلندا بنشيتش، بخسارتها أمامها بمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما (6-4 و6-2)، فيما ودعت فيخليانتسيفا المنافسات، إثر هزيمتها أمام النجمة الألمانية أنجيليك كيربر، المرشحة الثامنة للقب، بنتيجة (3-6، 6-1 و6-3).

وستلعب بنشيتش في الدور الرابع، مع اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة أولى عالميا، التي تأهلت على حساب الأمريكية دانييلا كولينز، بفوزها عليها بواقع (6-4 و6-2)، فيما ستصطدم كيربر، بالبيلاروسية أرينا سابالينكا، الفائزة على الأوكرانية ليسيا تشرينكو (6-2 و7-5).

المصدر: ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مطرب تونسي يغني في إسرائيل ويهتف بحياة نتنياهو