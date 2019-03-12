صحيفة بريطانية تحل لغز اختفاء حكام الـ"VAR" في مباراة الريال وبلد الوليد

كشفت صحيفة ميرور البريطانية، حقيقة اللقطة المثيرة للجدل، خلال مباراة بلد الوليد وضيفه ريال مدريد الأحد الماضي، في الأسبوع الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، صورة لغرفة المراقبة خلال المباراة، حيث ظهرت خالية من حكام الـ"VAR"، والأضواء مطفأة داخلها، وهو ما أثار الدهشة والاستغراب، لاسيما وأن الحكم الرئيسي، ألغى هدفا لبلد الوليد بداعي التسلل، بعد الاستعانة بحكام الـ"VAR".

صحيفة ميرور، حلت لغز اختفاء حكام الـ"VAR"، حيث أكدت أن الصورة المتداولة كانت لغرفة الـ"VAR" التي لم تعد قيد الاستخدام، وأن شبكة التلفزيون التي بثت المباراة، أظهرت عن طريق الخطأ، غرفة الـ"VAR" الخالية من الحكام.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بفوز الريال بأربعة أهداف لهدف واحد.

المصدر: وكالات