بيريز ينوي التعاقد مع نجمين عالميين بعد عودة زيدان

كشف فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، عن أولى الصفقات التي يرغب فريقه في إتمامها بعد عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى أحضان النادي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن بيريز علق على إمكانية أن يصبح النجم الفرنسي كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان، واحدا من بين أكبر الصفقات التي سيبرمها ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قائلا: "من الممكن أن يساعدنا زيدان في هذه المسألة، ولكن اهتمامنا وتفكيرنا منصب حاليا فقط حول نهاية الموسم الجاري".

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وتابع بيريز: "من أفضل التعاقد معه مبابي أم نيمار (زميل مبابي في سان جيرمان).. الاثنان معا".

وأعلن الريال أمس، عودة زيدان لتدريب الفريق الملكي لفترة ثانية، ووقع المدرب الفرنسي عقدا سيبقى بموجبه مع "الميرينغي" حتى 30 يونيو 2022.

المصدر: matchtv.ru