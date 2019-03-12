اعتقال المقاتل الإيرلندي ماكغريغور في الولايات المتحدة

قالت الشرطة الأمريكية، إنها اعتقلت المقاتل الإيرلندي الشهير كونور ماكغريغور، ووجهت له تهمة تحطيم هاتف أحد معجبيه خارج فندق في ميامي.

وأكدت الشرطة أن ماكغريغور (30 عاما)، قد تم اعتقاله، ووجهت إليه تهمة السطو، والشغب من الدرجة الثالثة، بعد تحطيم هاتف أحد معجبيه وأخذ حطامه.

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ويعتبر ماكغريغور أكثر المقاتلين شعبية وإثارة للجدل في رياضة الفنون القتالية، ودخل تاريخ هذه الرياضة من أوسع أبوابها، بإحرازه حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).

يذكر أن ماكغريغور، أنهى في التاسع من الشهر الجاري، عقوبة الأشغال العامة، التي حكم بها عقب مهاجمته في أبريل 2018، حافلة كانت على متنها مجموعة من أبطال منافسات الفنون القتالية المختلطة.

المصدر: لينتا.رو