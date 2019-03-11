بداية ناجحة لرانييري مع روما في "الكالتشيو"

تغلب روما على ضيفه إمبولي 2-1، اليوم الاثنين، في المرحلة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليحقق مدربه الجديد كلاوديو رانييري أول انتصار له مع الفريق الملقب بـ"الذئاب".

أحرز ثنائية روما كل من ستيفان شعراوي في (د.9) وباتريك ستشيك في (د.33)، بينما أحرز هدف إمبولي خوام خيسوس "لاعب روما" في (د.12 بالخطأ في مرماه).

AFP

ورفع الفوز رصيد روما إلى 47 نقطة في المركز الخامس، في المقابل تجمد رصيد إمبولي عند النقطة 22 في المركز السابع عشر.

المصدر: RT