أول تعليق من زيدان بعد عودته إلى ريال مدريد

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الجديد لريال مدريد عن سعادته للعودة مرة أخرى إلى النادي الملكي خلفا للأرجنتيني سانتياغو سولاري المقال من منصبه بسبب النتائج المخيبة.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين، فور توليه مهام ريال مدريد الفنية: "أنا أعشق ريال مدريد، وأدرك جيدا أنها مسؤولية كبيرة.

ولم يخف زيدان وجود بعض العروض في الفترة السابقة دون الإشارة إلى مصدرها: "تلقيت العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة، لكن رغبتي كانت العودة إلى ريال مدريد، وسأبذل كل ما بوسعي من أجل هذا الفريق".

وتابع: "الآن عدت لأن الرئيس تحدث معي، أحب بيريز ريال مدريد كثيرا، أنا هنا الآن أنا سعيد جدا للعمل مع هذا الفريق الرائع مرة أخرى".

وأوضح زيدان أن هدفه الحالي مرتبط ببقية مبارياته الرسمية حتى نهاية الموسم: "في الوقت الراهن لدينا متسع من الوقت كي نغير ونتحدث مع الرئيس من أجل التغييرات القادمة، سنخوض 11 مباراة وعلينا أن ننهي الموسم بأفضل صورة ممكنة".

أما سؤال إمكانية عودة البرتغالي رونالدو إلى ريال مدريد: "ليس هذا الوقت المناسب للحديث عن كريستيانو رونالدو هو لاعب كبير ويعرف الجميع ما حققه لهذا النادي".

مضيفا: "أنا لا أفكر في الماضي، علينا أن نفكر في مستقبل هذا النادي فقط، هذا تحد كبير لكن لدي رغبة كبيرة من أجل العودة للتدريب".

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عودة الفرنسي زين الدين زيدان، لقيادة الملكي مرة أخرى، خلال المباريات المتبقية من الموسم 2018-2019، وحتى عام 2022.

المصدر: twitter@realmadrid