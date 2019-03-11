الزوراء يمطر شباك الوصل بخماسية في أبطال آسيا

ألحق الزوراء العراقي خسارة قاسية بضيفه الوصل الإماراتي عندما هزمه 5-0، الاثنين، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل سامال سعيد في (د.22) وعلاء عباس في (د.36 و51) ومهند عبدالرحيم في (د.75) وحسين الجويعد في (د.84 من ضربة جزاء) أهداف الفوز لصالح الزوراء.

وأكمل الوصل المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط فابيو ليما في (د.39).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، فوز زوباهان الإيراني على النصر السعودي 3-2 على استاد آل مكتوم في دبي.

وتصدر الزوراء ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام زوباهان، و3 للوصل، في حين بقي رصيد النصر خاليا من النقاط.

المصدر: وكالات