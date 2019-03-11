فوز تاريخي للوحدة الإماراتي على الاتحاد السعودي في أبطال آسيا

حقق الوحدة الإماراتي أول فوز في تاريخه على الاتحاد السعودي حين اكتسحه 4-1 الاثنين في أبوظبي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل أهداف الوحدة محمد المنهالي في (د.16) والبرازيلي ليوناردو داسيلفا في (د.52 و90+1) وإسماعيل مطر في (د.80)، بينما أحرز هدف الاتحاد الوحيد ناصر الشمراني في (د.56).

وعوض الوحدة خسارته في الجولة الأولى أمام لوكوموتيف الأوزبكستاني 0-2 ، في حين فشل الاتحاد في تحقيق فوزه الثاني تواليا بعدما كان اكتسح الريان القطري 5-1.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، فوز الريان القطري على ضيفه لوكوموتيف الأوزبكي 2-1.

ويتصدر الاتحاد ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام الوحدة ولوكوموتيف والريان.

المصدر: وكالات