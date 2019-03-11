زيدان يعود إلى ريال مدريد.. الإعلان الرسمي خلال لحظات

كشفت تقارير إعلامية عدة أن ريال مدريد استقر على تعيين الفرنسي زين الدين زيدان مدربا جديدا له خلفا للأرجنتيني سانتياغو سولاري، والإعلان الرسمي سيكون خلال لحظات.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد على مشارف تعيين زيدان مديرا فنيا للفريق، وذلك بعدما رحل عن الفريق عقب نهاية الموسم الماضي.

Zidane hace 284 días, cuando se fue del Real Madrid: "Puede ser un hasta luego, el Madrid me ha dado todo" https://t.co/QFBx5L0eVYpic.twitter.com/VBzqNcnNkF — MARCA (@marca) 11 марта 2019 г.

وبالفعل قام المدير الفني الحالي سانتياغو سولاري بتوديع اللاعبين عقب انتهاء مهمته بعد مباراة بلد الوليد في الليغا أمس (4-1).

ونوهت الصحيفة بأن مجلس إدارة ريال مدريد سيجتمع اليوم من أجل الإعلان عن تولي زيدان مسؤولية تدريب الفريق، وذلك في السادسة بالتوقيت المحلي لإسبانيا.

من جهتها نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية، نبأ عاجلا عبر موقعها الإلكتروني، بعنوان "زيدان يعود لريال مدريد لخلافة سولاري".

وأضافت: "في مفاجأة كبيرة سيعود الفرنسي زيدان لتدريب الفريق الملكي، وسيقود مران الفريق صباح غد الثلاثاء".

ويعيش ريال مدريد، واحدة من أصعب الفترات في تاريخه، بعد إقصائه من مسابقتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا في غضون أسبوع واحد فقط، كما تضاءلت آماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، إثر خسارته الأخيرة في عقر داره أمام غريمه برشلونة متصدر المسابقة برصيد 63 نقطة، بفارق 12 نقطة عن "الميرينغي" الثالث.

المصدر: وكالات