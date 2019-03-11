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شاهد.. غضب مصري من لاعب مغربي قلد حركة رمضان صبحي

الرياضة

شاهد.. غضب مصري من لاعب مغربي قلد حركة رمضان صبحي
AFP
شاهد.. غضب مصري من لاعب مغربي قلد حركة رمضان صبحي
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تعرض المغربي حميد أحداد مهاجم نادي الزمالك المصري، لانتقادات لاذعة من قبل جماهير فريقه، بسبب حركته "اللا أخلاقية"، في مباراة فريقه أمس أمام ضيفه غورماهيا الكيني في كأس "الكاف".

ولفت أحداد الأنظار في الدقيقة (70) من المباراة، بعد وقوفه على الكرة، وتعرضه لتدخل خشن من أحد لاعبي فريق غورماهيا.

وأثارت هذه الحركة استياء جماهير الزمالك، الذين اعتبروها "غير أخلاقية ومرفوضة"، كما تعهد مرتضي منصور، رئيس الفريق المصري، بمعاقبة اللاعب المغربي، بخصم 300 ألف جنيه من راتبه.

وأعادت هذه اللقطة إلى الأذهان، حركة رمضان صبحي، لاعب الأهلي المصري، الذي وقف على الكرة في مباراة فريقه أمام الزمالك بالذات.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الزمالك وغورماهيا، انتهت بفوز الفريق المصري برباعية نظيفة.

المصدر: وكالات

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