شاهد.. غضب مصري من لاعب مغربي قلد حركة رمضان صبحي

تعرض المغربي حميد أحداد مهاجم نادي الزمالك المصري، لانتقادات لاذعة من قبل جماهير فريقه، بسبب حركته "اللا أخلاقية"، في مباراة فريقه أمس أمام ضيفه غورماهيا الكيني في كأس "الكاف".

ولفت أحداد الأنظار في الدقيقة (70) من المباراة، بعد وقوفه على الكرة، وتعرضه لتدخل خشن من أحد لاعبي فريق غورماهيا.

رد فعل لاعب جورماهيا الكيني بعـد وقـف حميد أحداد لاعب الزبالك علي الكورة 😂😂😂😂 pic.twitter.com/O7lZjKwIlQ — 🦅أهــℋẽℒ๗Ꭹ74ــــلاوي🦅🕊🇪🇬🕊 (@sC0fcxtU5jkOCnK) 11 марта 2019 г.

وأثارت هذه الحركة استياء جماهير الزمالك، الذين اعتبروها "غير أخلاقية ومرفوضة"، كما تعهد مرتضي منصور، رئيس الفريق المصري، بمعاقبة اللاعب المغربي، بخصم 300 ألف جنيه من راتبه.

وأعادت هذه اللقطة إلى الأذهان، حركة رمضان صبحي، لاعب الأهلي المصري، الذي وقف على الكرة في مباراة فريقه أمام الزمالك بالذات.

طبعا أحداد بقي بطل قومي دلوقتي ورمضونا مش محترم وعيب وحرام

بس عجبني احداد بصراحة بيقهرهم من غير مايحس استمر ياأحداد 😂😂😂 pic.twitter.com/L6i3ArazSD — Hana ali (@Hanaali93828034) 10 марта 2019 г.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الزمالك وغورماهيا، انتهت بفوز الفريق المصري برباعية نظيفة.

المصدر: وكالات