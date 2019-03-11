الروسي خاتشانوف والإسباني نادال يبلغان ثالث أدوار بطولة "إنديان ويلز"

بلغ الروسي كارين خاتشانوف والإسباني رافائيل نادال ثالث أدوار "إنديان ويلز" الأمريكية للتنس، عقب فوزهما اليوم على الإسباني فيليسيانو لوبيز، والأمريكي غاريد دونالدسون، على الترتيب.

واضطر النجم الروسي الصاعد، البالغ من العمر 22 عاما، لخوض مجموعة فاصلة لحسم لقائه أمام لوبيز، بمجموعتين لواحدة، بواقع (6-3، 1-6 و6-4).

أما نادال المصنف ثانيا عالميا، والفائز ثلاث مرات بلقب دورة "إنديان ويلز"، فلم يجد صعوبة تذكر لتجاوز عقبة دونالدسون، واحتاج إلى 72 دقيقة فقط، لحسم مباراتهما، بمجموعتين دون رد، تفاصليهما (6-1 و6-1).

Rafa Rolls On 🇪🇸



In a speedy hour and 12 minutes @RafaelNadal runs past Jared Donaldson 6-1, 6-1 into the third round.#BNPPO19pic.twitter.com/9oMjaQtqCQ — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) 11 марта 2019 г.

وسيلعب خاتشانوف في الدور المقبل، مع مواطنه أندريه روبليف، بينما يلتقي نادال مع الأرجنتيني دييغو شفارتسمان، الفائز على الإسباني الآخر روبيرتو كاربراليس (6-3 و6-1).

المصدر: تويتر