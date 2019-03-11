في مباراة ريال مدريد.. الحكم يلغي هدفا بالاستعانة بحكام الـ"VAR" المختفين

لم تخل مباراة بلد الوليد وضيفه ريال مدريد، التي أقيمت أمس لحساب الأسبوع الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم، من لقطات تحكيمية مثيرة للجدل.

وشهدت المباراة إلغاء هدفين لأصحاب الأرض بداعي التسلل، وتمت الاستعانة بحكام الفيديو الـ"VAR" لإلغاء أحد الهدفين، وهو ما أثار أكثر من علامة استفهام، حيث كانت غرفة المراقبة خالية من حكام الـ"VAR"، والأضواء مطفأة داخلها، عندما اتخذ الحكم الرئيسي قرار إلغاء الهدف.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، صورة لغرفة حكام الـ"VAR" متسائلين: "من الذي أعطى الأوامر بإلغاء هدف بلد الوليد ما دامت الغرفة خالية من الحكام".

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بأربعة أهداف لهدف.

المصدر: تويتر + وكالات