لقطة الموسم.. الظروف المناخية تحرم هانوفر من تسجيل هدف محقق

شهدت مباراة هانوفر وضيفه باير ليفركوزن أمس، في الأسبوع الـ25 من الدوري الألماني، لقطة نادرة في ملاعب كرة القدم، عندما حرم تساقط الثلج أصحاب الأرض من تسجيل هدف محقق.

ففي الدقيقة (34)، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم باير ليفركوزن بهدفين نظيفين، انطلق أحد مهاجمي هانوفر نحو مرمى الفريق الضيف، لينجح في تجاوز الحارس، ويرسل كرة زاحفة إلى الشباك الخالية، وبينما كان لاعبو باير ليفركوزن والجمهور ينتظرون دخول الكرة إلى الشباك، حدثت المفاجأة، حيث تسبب الثلج الكثيف المتساقط خلال المباراة، بتوقف الكرة على مشارف خط المرمى، ليحرم نادي هانوفر من هدف محقق.

وانتهت المباراة بفوز ليفركوزن بثلاثة أهداف لهدفين.

المصدر: فيسبوك